Südkoreas Nationalmannschaft lässt nichts unversucht, um die Geheimnisse und individuellen Stärken der Spieler so lange wie möglich geheim zu halten. "Menschen aus westlichen Regionen haben Probleme, uns Asiaten voneinander zu unterschieden", sagte Nationaltrainer Shin Tae-yong am Sonntag in Nischni Nowgorod: "Also haben wir in verschiedenen Testspielen vor der WM einfach die Nummern der Spieler vertauscht."

Ob er den Auftaktgegner Schweden (14 Uhr im LIVETICKER) damit nachhaltig verwirrt hat, wollte Shin noch nicht bewerten. Die Aktion war jedoch gut geplant: Um die Trikotrotation möglichst geheim zu halten, liefen die auch außerhalb des asiatischen Raums bekannten Stars Heung-min Son (Nr. 7) und Ki Sung-yong (Nr. 16) mit ihren richtigen Nummern auf.

Bei der WM, bei der Südkorea in der Gruppe F zudem auf Mexiko (Sa. 17 Uhr im LIVETICKER) und Weltmeister Deutschland (27. Juni, 16 Uhr im LIVETICKER) trifft, sind derlei Spielereien natürlich verboten.

Trainer Shin sagte, er fühle sich vor dem Schwedenspiel gut und sei sehr ruhig. "Wenn wir das umsetzen, was wir vorbereitet haben, werden wir erfolgreich sein", sagte er und betonte mit Blick auf die beiden folgenden Spiele: "Für Schweden und für uns steht viel auf dem Spiel, beide Mannschaften müssen gewinnen. Dementsprechend haben wir uns vorbereitet."