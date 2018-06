Serbien hat sich gut eine Woche vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Torlaune präsentiert. Beim letzten Länderspiel in der Vorbereitung auf das Turnier gewann die Mannschaft von Nationaltrainer Mladen Krstajic in Graz 5:1 (4:0) gegen Bolivien.

Aleksandar Mitrovic vom englischen Premier-League-Klub FC Fulham traf dreifach (4., 23., 68.), für die weiteren Tore der Serben sorgten Adem Ljajic (19.) und Branislav Ivanovic (42.). Filip Kostic vom Hamburger SV spielte durch, Luka Jovic von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und Milos Veljkovic von Werder Bremen kamen nicht zum Einsatz.

Serbien trifft bei der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in Gruppe E auf Rekordweltmeister Brasilien, die Schweiz und Costa Rica. (SERVICE: Der WM-Spielplan)

Marokko kommt in Form

Auch WM-Teilnehmer Marokko hat in seinem letzten Testspiel viel Selbstvertrauen gesammelt. Die "Löwen vom Atlas" setzten sich in Tallinn mit 3:1 (2:0) gegen Gastgeber Estland durch.

Der Ex-Schalker Younes Belhanda (11.), Hakim Ziyech (38./Elfmeter) und Munir (72.) trafen für die Mannschaft von Trainer Herve Renard, Ats Purje (76.) erzielte für die Nummer 94 der Weltrangliste das 1:3.

Amine Harit von Vizemeister Schalke 04 stand wie der Ex-Münchner Medhi Benatia in der ersten Hälfte auf dem Feld. Stürmer Aziz Bouhaddouz von Zweitligist FC St. Pauli kam in der 51. Minute für Torschütze Ziyech in die Partie.

Im ersten von drei Länderspielen vor der Endrunde waren die Marokkaner Ende Mai gegen die Ukraine nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen, vier Tage darauf folgte ein 2:1 gegen die Slowakei.

In Russland trifft Marokko bei seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Gruppe B auf den Iran, Europameister Portugal sowie Ex-Weltmeister Spanien. (SERVICE: Der WM-Spielplan als PDF zum Ausdrucken)

Australien mit nächstem Sieg

Nach dem klaren Sieg gegen Tschechien hat die australische Nationalmannschaft auch ihr zweites Länderspiel vor WM-Beginn gewonnen. Sieben Tage vor ihrem Auftaktspiel gegen Frankreich setzten sich die Socceroos in Budapest gegen die Auswahl von Gastgeber Ungarn mit 2:1 (0:0) durch.

Der eingewechselte Daniel Arzani (74.) erzielte die Führung der Gäste, ehe zwei Eigentore für eine kuriose Schlussphase sorgten: Zunächst überwand Australiens Trent Sainsbury (88.) den eigenen Schlussmann, dann sorgte Ungarns Tamas Kadar mit einem weiteren Eigentor in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Vor rund einer Woche hatte die Mannschaft des früheren niederländischen Bundesligatrainers Bert van Marwijk auch dank zweier Tore des Berliners Matthew Leckie die Tschechen mit 4:0 geschlagen. In Ungarn stand Leckie wie Robbie Kruse (VfL Bochum) erneut in der Startaufstellung der Gäste.

Bei der WM kämpft Australien in der Gruppe C gegen Vize-Europameister Frankreich, Dänemark und Peru um den Einzug ins Achtelfinale.