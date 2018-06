Die Szenen in den WM-Vorbereitungsspielen gegen Portugal und die Türkei glichen sich: Kaum war die Sonne untergegangen, warf sich Mouez Hassen auf den Boden und hielt sich den Arm. Doch anstatt sich um ihren scheinbar verletzten Torhüter zu kümmern, liefen seine Mannschaftskameraden an die Seitenlinie. (SERVICE: WM-Testspiele in der Übersicht)

Teambetreuer reichten Wasser und Datteln, während sich der 23-Jährige in seinem Strafraum ausgiebig behandeln ließ. Mit seiner vorgetäuschten Verletzung verhalf Hassen seinen Mitspielern zu einer kurzen Ess-Pause.

Denn: Während des Ramadans fasten Muslime in der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Fastenmonat endet noch vor der WM

Hassens Trick und die damit verbundene "Dattelpause" zeigte Wirkung. Gestärkt gelang den Tunesiern nur sechs Minuten später der Ausgleich gegen den Europameister aus Portugal.

Während der Weltmeisterschaft wird man solche Szenen allerdings nicht sehen. Der heilige Fastenmonat endet am 14. Juni, also einen Tag vor Beginn des Turniers. Bis dahin steht jedoch noch ein weiteres Testspiel gegen Spanien an.

Vermutlich wird Hassen also noch ein weiteres Mal zu seinem kuriosen Trick greifen. (SERVICE: Der WM-Spielplan).