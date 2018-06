Toller Start für die ARD in die 21. Fußball-WM in Russland: Den 5:0-Kantersieg des Gastgeberlandes in Moskau gegen Saudi-Arabien verfolgten am Donnerstagabend 10,01 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 52 Prozent.

"Sehr schön ist für uns als Programmverantwortliche neben der tollen Quote des Spiels, dass unsere umfassende hintergründige und kritische Rundumberichterstattung ebenfalls von den Zuschauern gewürdigt und von vier Millionen eingeschaltet wurde", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Eröffnungsfeier im Luschniki-Stadion der russischen Hauptstadt hatten immerhin 5,00 Millionen gesehen. Der Marktanteil betrug 37,7 Prozent. Die Vor- und Nachberichterstattung verfolgten 4,01 Millionen, ein Anteil von 24,9 Prozent.

"Insbesondere unsere neuen Experten, die wir Donnerstag zum Auftakt alle gemeinsam im Studio versammelt hatten, sowie unser 'Weltmeister im Gespräch' Philipp Lahm und Kevin Kuranyi vor Ort haben dabei mit ihrer Fachkompetenz überzeugt", sagte Balkausky: "Dabei waren sie sehr unterhaltsam, haben zu allen Themen ganz klar Stellung bezogen und Lust auf die nächsten vier Wochen WM-Berichterstattung im Ersten gemacht."