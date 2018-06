Uruguay kann im zweiten Spiel bei der WM in Russland gegen Saudi-Arabien bereits das Achtelfinale klarmachen (17 Uhr im LIVETICKER).

Mit einem Sieg wären die Südamerikaner nach dem 1:0 gegen Ägypten sicher in der K.o.-Runde, auch Gastgeber Russland wäre dann weiter. Die beiden Teams würden dann am Montag nur noch Platz eins und zwei unter sich ausmachen. (SERVICE: Tabelle Gruppe A)

Schrecksekunde für Saudi-Arabien

Saudi-Arabien muss sich im Vergleich zum 0:5 im Eröffnungsspiel gegen Russland deutlich steigern.

Das Team hatte am Montag schon eine Schrecksekunde zu überstehen. Im Landeanflug auf den Flughafen in Rostow am Don entstand an der rechten Tragfläche ein Feuer.

Das Flugzeug landete aber zum Glück sicher.

Die Aufstellungen zu Uruguay - Saudi-Arabien:

URUGUAY: 1 Muslera - 4 Varela, 2 Gimenez, 3 Godin, 22 Caceres - 5 Sanchez, 15 Vecino, 6 Bentancur, 7 Rodriguez - 9 Suarez, 21 Cavani.

SAUDI-ARABIEN: 22 Al-Owais - 13 Al-Shahrani, 3 Osama Hawsawi, 4 Al-Bulayhi, 6 Al-Burayk - 14 Otayf - 9 Hattan, 17 Al-Jassim, 7 Al-Faraj, 18 Al-Dawsari - 19 Al-Muwallad.

SCHIEDSRICHTER: Clement Turpin (FRANKREICH)

So können Sie das Spiel live verfolgen:

TV: ARD

LIVESTREAM: ARD Mediathek

LIVETICKER: SPORT1.de