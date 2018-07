Nach dem Vorrunden-Aus von Weltmeister Deutschland bei der WM in Russland, wird nur ein Deutscher beim WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien (So. ab 17 Uhr im LIVETICKER) auf dem Platz stehen.

Der neunjährige Felix Bumb aus Treia (Schleswig Holstein) darf als Einlaufkind mit den beiden Teams aufs Feld gehen und während der Hymne mit Kylian Mbappe und Co. auf dem Feld bleiben.

Wunschspieler? "Hauptsache, ich habe ganz viel Spaß"

Zusammen mit seinem Vater Helge flog Felix am Freitag in die russische Hauptstadt. An wessen Hand er ins Luschniki-Stadion einläuft, ist ihm völlig egal. "Hauptsache, ich habe ganz viel Spaß", sagte der Hobbykicker im NDR-Interview.

Auf dem Bolzplatz steht er meistens im Tor. Und das, obwohl Felix schon seit Längerem eine Sehhilfe tragen muss, die aber am Sonntag kurz vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien zu seinem Markenzeichen werden soll: "Man kann mich gut an meiner blauen Brille erkennen."

Anschließend darf er das Finale live im Stadion verfolgen und wird dem Spieler, den er ins Stadion begleiten durfte, ganz besonders die Daumen drücken.