Durch den Einzug von Frankreich und Kroatien ins Endspiel der Fußball-WM in Russland findet eine kuriose Serie ihre Fortsetzung. Seit der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien waren der FC Bayern München und Inter Mailand stets mit Spielern im Endspiel vertreten, am Sonntag in Moskau (ab 17.00 Uhr im LIVETICKER) ist dies nun schon zum zehnten Mal in Folge der Fall.

Der deutsche Rekordmeister wird in Moskau durch den französischen Mittelfeldspieler Corentin Tolisso repräsentiert, die Kroaten Ivan Perisic und Marcelo Brozovic stehen bei Inter unter Vertrag. Das letzte WM-Endspiel ohne Beteiligung von Bayern-Spielern fand 1978 in Argentinien zwischen dem Gastgeber und den Niederlanden statt.

In fünf von zehn Endspielen war das DFB-Team vertreten. Damit waren stets mehrere Bayern-Spieler im Einsatz. In den anderen Jahren hielten Jorginho (Brasilien, 1994), Bixente Lizarazu (Frankreich, 1998), Willy Sagnol (Frankreich, 2006) und Arjen Robben (Niederlande, 2010) die Serie der Münchner am Leben.

In den letzten neun Finals kam zudem mindestens ein Bayern- und ein Inter-Spieler zum Einsatz. Sollten Tolisso und Perisic oder Brozovic spielen, fände auch diese Serie ihre Fortsetzung.

Die Bayern- und Inter-Spieler in den Kadern der WM-Finalisten im Überblick:

1982 (Deutschland - Italien/1:3): Paul Breitner, Wolfgang Dremmler, Karl-Heinz Rummenigge (alle Bayern), Ivano Berdon, Giuseppe Bergomi, Giampiero Marini, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli (alle Inter)

1986 (Deutschland - Argentinien/2:3): Klaus Augenthaler, Norbert Eder, Dieter Hoeneß, Lothar Matthäus (alle Bayern), Karl-Heinz Rummenigge (Inter)

1990 (Deutschland - Argentinien/1:0): Raimond Aumann, Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, Hans Pflügler, Olaf Thon (alle Bayern), Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann (alle Inter)

1994 (Brasilien - Italien/3:2 n.E.): Jorginho (Bayern), Nicola Berti (Inter)

1998 (Frankreich - Brasilien/3:0): Bixente Lizarazu (Bayern), Youri Djorkaeff, Ronaldo (alle Inter)

2002 (Deutschland - Brasilien/0:2): Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies, Carsten Jancker (alle Bayern), Ronaldo (Inter)

2006 (Italien - Frankreich 6:4 n.E.): Willy Sagnol (Bayern), Marco Materazzi (Inter)

2010 (Spanien - Niederlande 1:0 n.V.): Mark van Bommel, Arjen Robben (alle Bayern), Wesley Sneijder (Inter)

2014 (Deutschland - Argentinien/1:0 n.V.): Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Mario Götze (alle Bayern), Hugo Campagnaro, Ricardo Alvarez, Rodrigo Palacio (alle Inter)

2018 (Frankreich - Kroatien): Corentin Tolisso (Bayern), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (alle Inter)