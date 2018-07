Der französische Mittelfeld-Star Paul Pogba hat den WM-Halbfinalsieg der Equipe Tricolore gegen Belgien (1:0) den aus einer Höhle geretteten Jugend-Fußballern in Thailand gewidmet.

"Dieser Sieg ist für die Helden des Tages, gut gemacht Jungs, Ihr seid so stark", schrieb der 25-Jährige nach dem Triumph in St. Petersburg auf Twitter und postete dazu die Fotos der zwölf Kinder.

Diese waren zusammen mit ihrem Trainer mehr als zwei Wochen lang in der kilometerlangen Tham-Luang-Höhle gefangen gewesen und erst in den vergangenen Tagen in Etappen von Tauchern befreit worden.

Pogba trat zudem hinsichtlich der großen Chance, im Endspiel am Sonntag den WM-Pokal zum zweiten Mal nach 1998 nach Frankreich zu holen, auf die Euphoriebremse.

"Dieser Sieg bleibt eine Etappe. Wir haben das schon bei der EURO erlebt", sagte der Profi von Manchester United im Rückblick auf das EM-Finale 2016 im eigenen Land gegen Portugal, das Les Bleus mit 0:1 nach Verlängerung verloren: "Wir müssen fokussiert bleiben."