Der französischen Nationalmannschaft steht nach dem zweiten Weltmeister-Titel nach 1998 eine wilde Partynacht bevor. Die "Equipe tricolore" setzte sich im WM-Finale in Moskau 4:2 gegen Kroatien durch und feierte nach dem verpassten EM-Titel vor zwei Jahren nun endlich ausgelassen.

Und die Feierlichkeiten werden wohl so schnell kein Ende finden. Wie die L'Equipe berichtet, haben Frankreichs Helden ein straffes Programm vor der Brust.

So verbringen Nationaltrainer Didier Deschamps und seine Spieler die Nacht noch in Moskau. Am Montag fliegen sie dann nach Hause, wo sie am Flughafen Charles de Gaulle in Paris landen werden.

Final-Spektakel! Frankreich ballert sich zum WM-Titel

Im Anschluss nehmen Antoine Griezmann und Co. an einer großen Parade in einem Doppeldeckerbus teil, die von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr vom Arc de Triomphe bis zum Kreisverkehr der Champs Elysees gehen soll.

Danach empfängt Staatspräsident Emmanuel Macron die Spieler und ihre Familien im Präsidentenpalast.