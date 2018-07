Ganz Frankreich ist nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Russland im Freudentaumel. Die Pariser Metro benannte kurzerhand sogar sechs bekannte Stationen nach Frankreichs WM-Helden.

Wer in Paris am Montag mit der U-Bahn fuhr, wunderte sich, welche verrückten Namen die Stationen auf einmal haben.

Zu Ehren des Erfolgstrainers Didier Deschamps wandelte der Betreiber RATP die Metrostation "Notre-Dame des Champs" in "Notre Didier Deschamps" - "Unser Didier Deschamps" um.

Der Halt "Victor Hugo", der sonst den Namen des berühmten Schriftstellers trägt, wurde nun dem französischen Torhüter "Victor Hugo Lloris" gewidmet.

Die Metrostation "Champs-Elysee – Clemenceau", die direkt an der berühmten Prachtmeile liegt, durch die auch eine Feierparade am Montag ziehen wird, heißt nun "Deschamps-Elysees – Clemenceau".

Antoine Griezmann und Co. sollen am Montag in Paris mit einer großen Parade in einem Doppeldeckerbus empfangen werden, die von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr vom Arc de Triomphe bis zum Kreisverkehr der Champs Elysees gehen soll.