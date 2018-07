Keine verschwitzten Trikots auf dem Boden, keine leeren Bierdosen in der Ecke - alles blitzsauber: Japans "Blaue Samurai" haben nach dem dramatischen Aus bei der Fußball-WM gegen Belgien (2:3) in der Nachspielzeit ihre Kabine in einem tadellosen Zustand verlassen.

Während andere Teams nach den Spielen gerne ihren Müll zurücklassen, wirkte der Umkleideraum der Japaner in Rostow am Don hinterher fast wie neu. Auf russisch schrieb die Delegation sogar "Danke" auf ein Schild.

Dass es sein Team mit der Sauberkeit ernst nimmt, hatte Maya Yoshida bereits während der Gruppenphase gesagt. "Wir hinterlassen die Kabine deutlich sauberer, als es in England üblich ist", sagte der Innenverteidiger vom FC Southampton vor der Partie gegen den Senegal.

Japan-Fans säubern Tribüne

Zuvor hatten japanische Fans bereits nach dem Spiel gegen Kolumbien ihren Müll auf der Tribüne entsorgt und damit weltweit Schlagzeilen gemacht. Dies hatte Yoshida mit "Stolz" erfüllt. "In Japan ist es normal, dass wir Plätze sauberer hinterlassen, als wir sie betreten haben", sagte er.

Eine Mitarbeiterin des Weltverbandes FIFA twitterte das Foto der sauberen Kabine und schrieb dazu: "Sie haben sich bei den Fans bedankt, alles aufgeräumt, mit den Medienvertretern gesprochen und sogar einen Gruß mit 'Danke' auf russisch hinterlassen. Was für ein Beispiel für alle Teams. Es war ein Privileg, mit ihnen zu arbeiten."