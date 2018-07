Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic hat im WM-Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien für ein Novum gesorgt (LIVETICKER zum Nachlesen).

Sein Eigentor in der 18. Minute zum 1:0 für Frankreich war das erste Eigentor in einem WM-Finale überhaupt. Vorausgegangen war dem Treffer ein Freistoß von Antoine Griezmann, den Mandzukic per Kopf ins eigene Tor verlängerte.