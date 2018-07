Wie wird man Weltmeister? Thierry Henry muss es wissen. Er war schließlich dabei, als Frankreich vor 20 Jahren den Titel im eigenen Land gewann. Dieses Wissen ist wertvoll.

"Er hat 1998 die WM und 2009 die Champions League gewonnen. Er weiß, was die Spieler fühlen, er kennt den Druck, der auf ihnen lastet", sagt Roberto Martinez. Martinez ist Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Henry ist sein Assistent.

Am Dienstagabend in St. Petersburg (ab 20 Uhr im LIVETICKER) soll Henry, Rekordtorschütze der Franzosen, dabei helfen, Frankreich zu besiegen. Ausgerechnet er.

Jean-Marie Pfaff, belgische Torhüter-Legende, behauptet sogar: "Frankreichs größter Gegner sitzt auf der belgischen Bank." Er, Henry, sei für Martinez "enorm wichtig", ein "Vertrauter". Der Spanier höre dem Franzosen zu, "bestimmt geht auch die eine oder andere taktische Umstellung auf eine Idee Henrys zurück".

Franzosen sehen Henry kritisch

Mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps ist Henry Weltmeister (1998) und Europameister (2000) geworden. Man kennt sich. "Wir haben uns so sehr geliebt", titelte die Sportzeitung L'Equipe am Montag, der Unterton: Diese Zeiten sind vorbei.

"Ich möchte ihm zeigen, dass er auf das falsche Pferd gesetzt hat", betont auch Frankreichs Angreifer Olivier Giroud. Sein Mitspieler Lucas Hernandez dagegen glaubt: "Wenn wir gewinnen, wird auch er glücklich sein. Denn am Ende ist er immer noch Franzose." (Das WM-Halbfinale im Überblick)

Nicht alle in Frankreich sehen das so. In Frankreich wird Henry durchaus kritisch gesehen. Dort halten sie ihm etwa noch immer dieses Handspiel im Playoff-Rückspiel gegen Irland im November 2009 vor. Es brachte Frankreich zur WM 2010, aber eben auf eine unanständige Weise.

"Er achtet sehr auf Details"

Zum Vorwurf gemacht wird Henry auch seine angeblich mangelnde Nähe zu seinem Heimatland. Er wurde in Les Ulis im Umland von Paris geboren, doch er lebt in London, jettet durch die Welt und kommt selten bis gar nicht nach Frankreich.

Die Belgier sind begeistert von Henry. Er soll den belgischen Angreifern helfen, im Strafraum die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er ist außerdem für Standardsituationen verantwortlich. (Alle Neuigkeiten und Infos zur WM im SPORT1-Ticker)

"Er ist eine Legende, ein ganz großer Spieler. Es ist gut, einen wie ihn dabei zu haben. Er achtet sehr auf Details", berichtet der ehemalige Dortmunder Adnan Januzaj. Der routinierte Thomas Vermaelen sagt über Henry: "Er hat super viel Erfahrung. Viele blicken zu ihm auf."

Henry spendet sein Gehalt

Ob in der Brust von Henry zwei Herzen schlagen? "Während der 90 Minuten wird es für ihn nur das belgische Herz geben", behauptet Pfaff. Henry schweigt zu alledem, er steht exklusiv bei einem englischen TV-Sender unter Vertrag.

Im Tagesgeschäft bleibt er im Hintergrund. In einem seiner höchst seltenen Interviews betonte er beim belgischen Fernsehsender RTBF seinen Status als zweiter Vertreter von Martinez. "Ich bin T3, zumindest im Moment. Was ich später einmal sein werde? Daran denke ich derzeit nicht."

Dafür, dass er weltmeisterliches Wissen vermittelt, ist er übrigens ein Schnäppchen für die Belgier: Henry erhält 8000 Euro pro Monat. Er spendet das Geld für wohltätige Zwecke.

Daum nennt seinen Spieler des Turniers

