Belgiens Kapitän Vincent Kompany will im WM-Viertelfinale gegen den Rekordweltmeister Brasilien nicht zu sehr auf Superstar Neymar und dessen Schauspielerei achten.

"Es ist mir egal", sagte der frühere Bundesligaprofi am Mittwoch im Quartier der Roten Teufel und ergänzte: "Wenn es ein Spiel der individuellen Leistungen wird, dann haben wir keine Chance gegen Brasilien. Wenn es aber um die kollektive Leistung geht, um ein schlaues Team, das weiß, wie es zusammenspielt und für den anderen kämpft, dann haben wir eine Chance. Was immer irgendein Spieler der anderen Mannschaft macht, wird dann nicht so wichtig sein."

Belgien trifft am Freitag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) in Kasan auf den Titelfavoriten. Neymar glänzte bislang nicht nur mit starken Leistungen, sondern fiel auch mit peinlichen Schauspieleinlagen nach harmlosen Fouls auf - vor allem beim 2:0 im Achtelfinale gegen Mexiko.

Für Kompany ist das Spiel gegen den fünfmaligen Weltmeister "definierend für unsere Generation". Es könne Belgien "auf ein höheres Niveau, das wir erreichen wollen, bringen".