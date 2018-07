Die Fußball-Welt blickt gespannt auf das WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien (ab 17 Uhr im LIVETICKER)

Nationaltrainer Zlatko Dalic ist trotz der Außenseiterrolle Kroatiens voller Vorfreude. "Egal, ob man gewinnt oder verliert: Es wird ein Ereignis, das die Erde in Kroatien zum Beben bringe. Hoffentlich werden vier Millionen Menschen in den Straßen feiern, sagte der 51-Jährige vor dem Endspiel in Moskau.

Allerdings gilt das französische Ensemble um Shootingstar Kylian Mbappe als klarer Favorit. Beide Teams verzichten gegenüber ihren Halbfinalpartien auf personelle Wechsel.

Ekstase in Paris - Schockstarre in Belgien

Aufstellungen Frankreich - Kroatien:

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Kanté - Pogba, Matuidi - Mbappe, Giroud, Griezmann

Kroatien: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic - Modric - Rebic, Perisic - Mandzukic

So können Sie Frankreich - Kroatien LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: zdf.de

Ticker: Sport1.de