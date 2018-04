Die Frauen des VfL Wolfsburg sind ihrer vierten deutschen Meisterschaft ein gutes Stück näher gekommen.

Das Team von Trainer Trainer Stephan Lerch setzte sich in einem Nachholspiel der 14. Runde 4:0 (2:0) bei Tabellenschlusslicht FF USV Jena durch und baute dadurch seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Frauenfußball-Bundesliga auf fünf Punkte gegenüber Verfolger Bayern München aus. Zudem hat der Titelverteidiger noch ein Nachholspiel in der Hinterhand (DATENCENTER: Die Tabelle).

Drei Tage nach dem 3:1 im Halbfinal-Hinspiel beim englischen Topklub FC Chelsea und vier Tage vor dem Rückspiel gegen die Engländerinnen in Wolfsburg (ab 17.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) trafen in Thüringen Olympiasiegerin Alexandra Popp (8.), Tessa Wullaert (25.), Sara Björk Gunnarsdottir (47.) und Pernille Harder (64.) für den Favoriten. Die Wolfsburger Frauen träumen von ihrem zweiten Triple nach 2013.