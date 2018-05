Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es dieser Tage Schlag für Schlag.

Nur eine Woche nach dem dramatischen Pokalfinale von Berlin, in dem die VfL-Damen mit 3:2 nach Elfmeterschießen die Oberhand behielten, kommt es in der Allianz Frauen-Bundesliga am Sonntag (ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) erneut zum Duell mit dem FC Bayern München.

Sportlich geht es für Wolfsburg am 21. und vorletzten Spieltag um nicht mehr viel. Dem VfL ist nach dem Sieg am letzten Spieltag gegen die SGS Essen die vierte Deutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Nach der bitteren Niederlage im Finale der Champions League am vergangenen Donnerstag will sich das Team von Trainer Stephan Lerch aber sicher mit einem Erfolgserlebnis in einem weiteren Topspiel aus der Saison verabschieden.

Bayern zittert um Königsklasse

Für die Münchnerinnen geht es indes neben einer möglichen Revanche für Berlin auch noch darum, Platz zwei abzusichern.

Schließlich ist der Tabellendritte aus Freiburg mit nur drei Punkten Rückstand in Lauerstellung und wartet nur auf einen Patzer der Münchnerinnen. Nur die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die kommende Champions-League-Saison. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Ungewöhnlich ist der Spielort an diesem Wochenende. Normalerweise trägt der FC Bayern seine Heimspiele im Stadion an der Grünwalder Straße aus. Da es dort aber am Sonntag zum Relegationsrückspiel zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken kommt (ab 14 Uhr im LIVETICKER), weichen die FCB-Frauen ins Stadion auf dem FC Bayern Campus aus.