Nationalspielerin Lena Lotzen (24) verlässt Bayern München und versucht nach Jahren voller Verletzungspech ab kommender Saison beim SC Freiburg den Neuanfang. Das gaben die Breisgauer am Freitag ohne Angaben zur Vertragslaufzeit bekannt. Lotzen kämpft seit einem Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie im März 2017 um ihr Comeback.

"Nach einer langen Zeit in München mit überwiegend positiven Erinnerungen, vielen Erfolgen, aber auch mit vielen persönlichen Rückschlägen in den letzten Jahren freue ich mich nun auf die neuen Aufgaben, das neue Umfeld und einen Neustart in Freiburg", sagte die 25-malige Nationalspielerin.

Nur 91 Spiele seit 2010

In München hatte die Offensivspielerin 2010 ihr Bundesliga-Debüt gegeben, kam seither wegen diverser Verletzungen nur zu 91 Einsätzen, in denen sie 33 Tore erzielte. Auch bei ihrem neuen Verein stehe Lotzens Gesundheit "absolut im Vordergrund, damit sie verletzungsfrei die Freude am Fußball wiederfindet", betonte SC-Trainer Jens Scheuer.