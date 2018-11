vergrößernverkleinern Lena Goeßling und der VfL Wolfsburg sind in der Frauen-Bundesliga nicht zu stoppen © Getty Images

In der Frauen-Bundesliga bleibt der VfL Wolfsburg auch am 4. Spieltag das Maß aller Dinge. In Frankfurt feiert der 1.FFC unterdessen eine Saisonpremiere.