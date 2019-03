FC Bayern: Linda Dallmann wechselt nach München von SG Essen-Schönebeck

vergrößernverkleinern Linda Dallmann wechselt im Sommer zum FC Bayern © Getty Images

Die Frauen des FC Bayern verstärken sich in der kommenden Saison mit einer Nationalspielerin aus Essen. Linda Dallmann will in München "den nächsten Schritt machen".