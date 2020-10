Tabellenführer Bayern München muss in der Frauenfußball-Bundesliga mehrere Wochen ohne Nationalspielerin Kristin Demann auskommen.

Der Vizemeister teilte am Mittwoch mit, dass die Abwehrspielerin aufgrund einer Blessur aus dem Liga-Spiel gegen den MSV Duisburg am Mittwoch vergangener Woche (3:0) am rechten Knie operiert worden ist.