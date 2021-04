Frauenfußball-Bundesligist SC Sand hat sich von seiner Cheftrainerin Nora Häuptle getrennt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Verantwortlichen reagierten damit auf die sportliche Talfahrt und den drohenden Abstieg.

"Wir wollen handeln und möchten durch den Trainerwechsel mit neuen Impulsen in die noch ausstehenden vier Partien gehen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen", sagte der Sportliche Leiter Sascha Reiß. Der Verein will noch in dieser Woche einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin präsentieren.