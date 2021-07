Der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam eröffnen die neue Saison der Frauen-Fußball-Bundesliga. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekanntgab, findet das Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 am 27. oder 28. August in Wolfsburg statt.

Meister Bayern München trifft zum Saisonauftakt auf Werder Bremen. Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim startet gegen den SC Freiburg. Aufsteiger 1. FC Köln erwartet die SGS Essen, Neuling Carl Zeiss Jena spielt gegen Bayer Leverkusen.

Das Topspiel zwischen den Bayern und Vizemeister Wolfsburg ist für den 8. Spieltag (12. bis 14. November) angesetzt. Die Hinrunde endet am 19. Dezember, die zweite Saisonhälfte startet am 6. Februar 2022. Der letzte Spieltag wird am 15. Mai 2022 ausgetragen.

Die 2. Liga beginnt bereits zwei Wochen vor der Bundesliga am 14. August mit der Partie zwischen dem FSV Gütersloh und Erstliga-Absteiger MSV Duisburg.

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals findet eine Woche vor dem Saisonstart am 21. und 22. August statt, das Finale ist für den 28. Mai im Kölner Rhein-Energie-Stadion angesetzt.