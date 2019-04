Die Frauen des FC Bayern München wollen weiter Geschichte schreiben; und SPORT1 ist beim Halbfinal-Kracher gegen den FC Barcelona in der UEFA Women’s Champions League auf seinen Plattformen live dabei: Das Hinspiel zeigt SPORT1 am Ostersonntag, 21. April, live ab 17:30 Uhr im Free-TV, das Rückspiel wird am Sonntag, 28. April, ab 11:55 Uhr im kostenlosen Livestream übertragen.

Zudem ist das Match am gleichen Tag ab 17:00 Uhr relive im Free-TV zu sehen. Für den FC Bayern geht es darum, erstmals das Finale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs im Frauenfußball zu erreichen. Bereits mit dem ersten Halbfinaleinzug hat das Team von Trainer Thomas Wörle Historisches geschafft. (SERVICE: Frauen Champions League im SPORT1-Datencenter)

FC Bayern begeistert im Viertelfinale

Die Münchnerinnen haben auf dem Weg in die Vorschlussrunde den serbischen Vertreter Subotica und den FC Zürich ausgeschaltet, ehe es im Viertelfinale gegen Slavia Prag ging. Nach einem 1:1 im Hinspiel drehte der FC Bayern vor eigener Kulisse am FC Bayern Campus auf und siegte 5:1. Mandy Islacker erzielte dabei einen Doppelpack.

Auch in der Bundesliga ist sie mit zwölf Treffern eine der gefährlichsten Stürmerinnen der Bayern neben Sara Däbritz, die in der Liga bereits 16 Mal erfolgreich war. In der Allianz Frauen Bundesliga liefern sich die FCB-Frauen aktuell ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem VfL Wolfsburg um den Titel. (SERVICE: Frauen-Bundesliga im SPORT1-Datencenter) Hans-Joachim Wolff kommentiert das Hinspiel, Moderator ist Jochen Stutzky. Christoph Fetzer kommentiert das Rückspiel.

Finale LIVE auf SPORT1

Der FC Barcelona spielt in Spaniens Eliteklasse eine starke Saison, rangiert derzeit hinter dem Frauenteam von Atletico Madrid auf Platz 2. Auch Barca stand bisher noch nicht im Endspiel der UEFA Women’s Champions League und hat jetzt das große Ziel vor Augen. Das Finale der UEFA Women’s Champions League in Budapest ist am Samstag, 18. Mai, live ebenfalls auf SPORT1 zu sehen.