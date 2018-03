Die deutschen Fußballerinnen müssen in den weiteren beiden Spielen beim SheBelieves Cup in den USA ohne Abwehrchefin Babett Peter (29) auskommen. Die erfahrene Innenverteidigerin vom VfL Wolfsburg hat beim 0:1 (0:1) gegen den Gastgeber am Donnerstag eine Verletzung an der rechten Achillessehne erlitten und wird am Samstag die Heimreise antreten, um weitere Untersuchungen zur genauen Diagnose vornehmen zu lassen.

Die zweite Partie beim Vier-Nationen-Turnier bestreitet der Olympiasieger am Sonntag (ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Harrison/New Jersey gegen England, letzter Gegner ist am Mittwoch (ab 21.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Orlando/Florida der kommende WM-Gastgeber Frankreich.