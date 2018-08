Lotta Schelin hat im Alter von 34 Jahren ihre Karriere beendet. Diesen Entschluss teilte die Rekordtorschützin der schwedischen Nationalmannschaft (88 Tore in 185 Länderspielen) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Göteborg mit.

Seit einer Nackenverletzung im Juni vergangenen Jahres leidet die Angreiferin des FC Rosengard an chronischen Kopfschmerzen.

Schelin spielte unter Schmerzmitteln

"Es war ein hartes Jahr und es ist immer noch schwierig", sagte Schelin unter Tränen. Bereits bei der EM 2017 in den Niederlanden spielte sie nur unter Schmerzmitteln und konnte seither keinen Einsatz mehr bestreiten.

Auf Klubebene gewann Schelin unter anderen dreimal die Champions League mit Olympique Lyon, mit Schwedens Nationalmannschaft holte sie Bronze bei der WM 2011 und 2016 Silber bei den Olympischen Spielen in Rio. In ihrer Heimat wurde sie fünfmal als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.