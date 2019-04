Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan ist in ihrer sportlichen Wahlheimat Frankreich zum dritten Mal nacheinander zur "Fußballerin des Jahres" gewählt worden.

Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon, die 2018 auch zu "Deutschlands Fußballerin des Jahres" gekürt worden war, erhielt die Auszeichnung im Leistungszentrum des französischen Verbandes in Clairefontaine.

Seit Marozsans Wechsel 2016 vom 1. FFC Frankfurt nach Lyon eilt ihr französischer Klub von Erfolg zu Erfolg. Angeführt von der Olympiasiegerin gewann "OL" in den beiden vergangenen Spielzeiten sowohl die Champions League als auch die Meisterschaft und triumphierte zudem einmal im Pokal.

In der laufenden Saison haben Marozsan und Co. weiterhin noch die Chance auf das Triple: Lyon steht in der Meisterschaft an der Tabellenspitze, in der Königsklasse im Halbfinale und im Pokal sogar schon im Endspiel.