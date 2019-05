Mit einem Sieg im Klassiker gegen die Niederlande zum EM-Titel: Die deutschen U 17-Juniorinnen fiebern dem Finale der EM in Bulgarien entgegen - am heutigen Freitag (13:00 LIVE im TV auf SPORT1) will das Team von DFB-Trainerin Ulrike Ballweg in Albena ihr starkes Turnier krönen.

"Unsere Vorfreude auf das EM-Finale ist riesig. Wir haben uns alle vorgenommen, jede Sekunde im Finale zu genießen", sagt Ballweg vor dem Spiel gegen den Nachbarn.

"Dabei werden wir unser Ziel aber nicht aus den Augen verlieren: den EM-Pokal zu gewinnen. Wir haben bei der EM schon mehrfach gezeigt, dass wir gegen Widerstände bestehen können. Und wir haben gezeigt, wie gut wir Fußball spielen können, wenn wir als Team auftreten."

Im ersten Duell hatte die DFB-Auswahl in der Vorrunde 2:3 verloren und die einzige Niederlage im Turnier hinnehmen müssen.

Halbfinal-Sieg gegen Portugal

Die deutsche Mannschaft hatte sich durch einen 2:0-Erfolg über Portugal für das Finale qualifiziert. Die Niederländerinnen hatten Titelverteidiger Spanien mit 3:1 aus dem Turnier geworfen.

So können sie Deutschland gegen die Niederlande live verfolgen:

TV: SPORT1

LIVESTREAM: SPORT1.de