Der BV Cloppenburg hat seine Frauenteam aus der 2. Bundesliga abgemeldet.

Der niedersächsische Klub hatte am 1. September ein Insolvenzverfahren eröffnet und daraufhin beschlossen, den Spielbetrieb im Erwachsenenbereich einzustellen.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit.

Der BV Cloppenburg spielte in der Saison 2013/14 in der Frauen-Bundesliga und war bis zuletzt in der zweithöchsten Spielklasse aktiv.