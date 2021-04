Mino Raiola ist der wohl mächtigste Agent im Fußball.

Der 53-Jährige vertritt unter anderem Erling Haaland, Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic. (Droht Raiola mit Haaland-Wechsel zu Bayern?)

SPORT1 zeigt das Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern am Sonntag, 2. Mai, live ab 13.25 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de. Oliver Forster wird das Spiel kommentieren und Lena Goeßling, Wolfsburg-Spielerin und Champions-League-Siegerin von 2013 und 2014, ist als Expertin im Einsatz.

Anzeige

Nun kümmert sich Raiola offenbar auch erstmals um eine Frau! Wie die Zeitungen Corriere dello Sport und Gazzetta dello Sport berichten, berät der Italiener ab sofort auch Barbara Bonansea.

Barbara Bonansea wird offenbar von Mino Raiola vertreten © Imago

Mischt Raiola nun auch den Frauenfußball auf?

Die 29-Jährige spielt derzeit noch für Juventus Turin, wird aber mit Olympique Lyon in Verbindung gebracht. Ihren Vertrag bei Juve hat die Angreiferin, die 2017 von Brescia zur Alten Dame wechselte, bisher laut Medienberichten nicht verlängert.

Der französische Top-Klub hat in den vergangenen fünf Jahren die Women's Champions League gewonnen. In dieser Saison scheiterte Lyon im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.

Mischt Raiola nun auch den Frauenfußball auf? Im März 2021 war bekannt geworden, dass Ronaldo-Berater Jorge Mendes ebenfalls bei den Frauen einsteigt. Kika Nazareth ist die erste Spielerin, die von Mendes' Firma beraten wird.