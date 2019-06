Interimspräsident Rainer Koch und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben den deutschen Fußballerinnen nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Frankreich Mut zugesprochen. "Kopf hoch an unsere Mannschaft. Sie hat eine tolle WM gespielt. Es war nicht unser Tag, aber es werden auch wieder andere Tage kommen", sagte Koch nach der 1:2-Niederlage in Rennes gegen Schweden bei dfb.de.

Durch die Pleite verpasste die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

"Natürlich sind wir enttäuscht über das Ausscheiden, und wir sind auch traurig, die Olympia-Qualifikation nicht geschafft zu haben. Und dennoch hat uns dieses Team junger Frauen in den letzten Tagen und Wochen nicht enttäuscht, sondern - ganz im Gegenteil - viel Freude bereitet", sagte Bierhoff, der das "sympathische, authentische Auftreten, mit Frische und Leidenschaft" lobte.

Anzeige

Bierhoff bedankte sich auch bei Voss-Tecklenburg. Sie habe "in der kurzen Zeit schon sehr viel bewegt." Man habe "viele tolle Ansätze gesehen. Dafür können wir uns bei Martina und ihrem Trainerteam nur bedanken und sie ermuntern, diesen Weg konsequent fortzusetzen."