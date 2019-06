Das Powerranking zur Frauen-WM zum Durchklicken:

Am Freitag beginnt die Frauen-WM in Frankreich. Bis zum 8. Juli werden insgesamt 52 Spiele ausgetragen. So viele Mannschaften wie selten zuvor - auch das deutsche Team - können sich Hoffnungen auf den Titel machen.

Zu den Favoritinnen gehören neben der DFB-Auswahl die USA und Gastgeber Frankreich. Aber auch England, Europameister Niederlande und Japan sind zu beachten, wenn es um die Vergabe des Titels geht.

SPORT1 schätzt die Chancen der Mannschaften im Powerranking ein.