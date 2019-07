Die Party des US-Teams zum Durchklicken:

Weltmeisterinnen! Mit einem 2:0 im Finale der Frauen-WM gegen die Niederlande hat sich das US-Team den WM-Pokal gesichert. Es war der insgesamt vierte WM-Titel für die USA.

Am Mittwoch empfängt New York City die Weltmeisterinnen. Auf einer Parade durch den "Big Apple" lassen sich Megan Rapinoe, Alex Morgan und Co. ausgelassen feiern.

SPORT1 zeigt die besten Bilder.