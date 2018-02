In der Regionalliga Nord kommt es am 24. Spieltag zum Nord-Duell zwischen den zweiten Mannschaften des VfL Wolfsburg und des Hamburger SV (im LIVETICKER). SPORT1 überträgt die Partie am Montag, 26.02, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Der HSV II führt die Tabelle vor den punktgleichen Wolfsburgern an. Allerdings haben die Gastgeber bereits drei Partien mehr bestritten. Nur der Meister der Regionalliga darf nach Ende der Saison an den Relegationsspielen zur 3. Liga teilnehmen. (Tabelle der Regionalliga Nord)

Top-Torjäger trifft auf Defensiv-Routinier

Herausragender Spieler im Team der Rothosen ist Stürmer Törles Knöll. Der 20-Jährige, der bereits auf einen Einsatz im Profiteam kommt, erzielte in dieser Saison 14 Treffer in 15 Spielen und führt damit die Torschützenliste an.

Die Defensive der Gastgeber rund um den ehemaligen BVB-Profi Marian Sarr sollte also gewarnt sein. Angesichts von zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage dürften die Wölfe jedoch mit breiter Brust in die Begegnung gehen.

(Die Regionalliga regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1)