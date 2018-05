Für den Hamburger SV II steht am Montag ein richtungsweisendes Spiel an. Die zweite Mannschaft der Rothosen befindet sich in der Regionalliga Nord mitten im Rennen um den Aufstieg in die Dritte Liga.

Sollten sie in ihrem vorletzten Saisonspiel beim FC Altona 93 (Montag, ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gewinnen, würden sie ihre Chance auf Platz eins und damit die Teilnahme an der Relegation wahren.

Derzeit liegt der HSV II auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Tabellenführer SC Weiche Flensburg 08. Die Flensburger haben jedoch noch ein Spiel mehr zu absolvieren. (Tabelle der Regionalliga Nord)

Im Hamburger Stadtderby geht es sportlich nur für den HSV noch um richtig viel. Altona steht als Tabellenschlusslicht bereits als Absteiger fest.