Der Tabellenzweite VfB Lübeck hat seine Aufstiegshoffnungen in der Regionalliga Nord am Leben gehalten.

Die Lübecker setzten sich am 25. Spieltag ohne Probleme mit 2:0 gegen den Hamburger SV II durch und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz.

Durch den Sieg verkürzte Lübeck den Abstand auf Tabellenführer Wolfsburg II auf neun Punkte bei noch neun verbleibenden Spielen.

Frühes Tor von Lübeck wird aberkannt

Der VfB übernahm von Beginn an die Initiative und hatte Pech, als der vermeintliche Führungstreffer nach fünf Minuten aberkannt wurde.

Yannick Deichmann war es schließlich, der Lübeck in der 16. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Ein Eigentor von Patric Peiffer in der 72. Minute brachte dann die Entscheidung.

Der HSV liegt trotz der Niederlage im Mittelfeld auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt allerdings nur vier Punkte.