Am Montag steht eine Top-Partie in der Regionalliga Nord an: Der Tabellenzweite VfB Lübeck misst sich mit dem TSV Havelse.

Während der VfB sich durchaus Aufstiegshoffnungen machen darf, kämpft der TSV um den Klassenerhalt. Trotzdem müssen die Hausherren auf der Hut sein, denn das hart umkämpfte und hitzige Duell in der Hinrunde gewannen die abstiegsgefährdeten Havelser mit 2:1.

Lübeck träumt vom Aufstieg

Lübeck steht zehn Punkte hinter dem VfL Wolfsburg II, der an der Spitze der Tabelle thront. Allerdings hat der VfB zwei Spiele weniger. Mit einem Sieg gegen Havelse kann das Team von Trainer Rolf Landerl Druck auf die Wölfe ausüben und weiter vom Aufstieg in die 3. Liga träumen.

Anzeige

SPORT1 zeigt das Match am Montag LIVE ab 19:55 Uhr, Markus Höhner kommentiert.

So könnnen Sie VfB Lübeck - TSV Havelse LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de