Der 1. FC Saarbrücken empfängt am 32. Spieltag der Regionalliga Waldhof Mannheim (14.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Für die Mannheimer geht es in der Partie beim Spitzenreiter um wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegs-Playoffs. Der Rückstand auf die zweitplatzierten Kickers Offenbach beträgt bei zwei weniger ausgetragenen Spielen sechs Punkte. (Die Tabelle der Regionalliga Südwest)

An der Spitze thront derweil souverän der 1. FC Saarbrücken. Der FCS stellt mit Patrick Schmidt (19 Tore) und Kevin Behrens (16) das gefährlichste Stürmer-Duo der Liga und konnte bereits das Hinspiel bei Waldhof mit 1:0 für sich entscheiden.

"Saarbrücken ist ein sehr starker Gegner, der beste Gegner in der Liga, wie man ja auch an der Tabelle erkennen kann", findet SVW-Verteidiger Marco Meyerhöfer, der in den letzten drei Spielzeiten das Trikot des kommenden Gegners trug.

SPORT1 überträgt das Topspiel ab 14.55 Uhr LIVE im TV sowie LIVESTREAM und begleitet die Begegnung im LIVETICKER.