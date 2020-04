Das Stadion des Regionalligisten Kickers Offenbach firmiert künftig unter einem neuen Namen.

Der bisherige Namensgeber, ein lokales Geldinsitut, kündigte am Donnerstag inmitten der Coronakrise die Umbenennung der Spielstätte in "Kommt-Gesund-Wieder-Stadion" an.

Intuitiv und blitzschnell: Die neue SPORT1-App ist da! JETZT kostenlos herunterladen in Apples App Store (iOS) und im Google Play Store (Android)

Anzeige

Parallel zur Umbenennung wird eine Spendenaktion gestartet.