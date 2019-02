Regionalliga LIVE: RW Oberhausen - Wattenscheid 09 im TV und Stream

Ein absolutes Traditionsduell steigt in der Regionalliga-West: Rot-Weiß Oberhausen und die SG Wattenscheid 09 (Regionalliga West: Oberhausen - Wattenscheid ab 19.55 Uhr LIVE im TV und STREAM) stehen sich gegenüber.

RWO rangiert derzeit auf Platz fünf, während Wattenscheid mit Platz 14 vorlieb nehmen muss. Oberhausen stand nach einer starken Hinrunde auf Rang drei, konnte aber in den fünf Partien der Rückrunde erst eine Partie für sich entscheiden. Demgegenüber stehen drei Remis und eine Niederlage.

Wattenscheid beendete die Hinrunde auf Rang 13, konnte in der Rückrunde aber bereits zwei Siege feiern.

Beide Teams waren lange Jahre im Profifußball unterwegs, Wattenscheid spielte sogar vier Jahre in der Bundesliga und über 20 Jahre in der zweiten Liga. Oberhausen spielte seit dem Jahr 1993 insgesamt neun Jahre in Liga zwei.

So können Sie die Partie Oberhausen - Wattenscheid LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de