Inka Grings war schon als Spielerin dafür bekannt, Grenzen zu durchbrechen. Mit ihren über 300 Treffern ist die frühere Weltklassestürmerin die Rekordtorschützin der Frauen-Bundesliga.

Nun sorgt die ehrgeizige 40-Jährige auch als Trainerin für ein Novum: Als erste Frau übernimmt die Fußballlehrerin bei einem Männer-Verein aus den obersten vier Ligen das Kommando.

Straelen vertraut auf Grings im Abstiegskampf

Die 96-malige Nationalspielerin und zweimalige Europameisterin soll den Aufsteiger SV Straelen als Doppelspitze mit Thomas Drotboom vor dem Abstieg aus der Regionalliga West bewahren.

Wie der Verein bestätigte, wird Grings am Montagabend offiziell vorgestellt und leitet anschließend ihr erstes Training. Wenige Monate nach Imke Wübbenhorst beim Fünftligisten BV Cloppenburg sorgt die nächste Pionierin für Schlagzeilen.

"Ich habe mit Martina als Trainerin hier gute Erfahrungen gemacht", sagte Klub-Mäzen Hermann Tecklenburg, Ehemann von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, dem kicker: "Sie hat unheimlich viele Dinge gesehen und in den Pausen angesprochen, die mir so gar nicht aufgefallen waren. Daher wird das auch mit Inka gut klappen."

"MVT", einst Lebensgefährtin von Grings, hält große Stücke auf eine "ihrer besten Freundinnen". Auf die Frage, wann erstmals eine Trainerin den Durchbruch in die Männer-Bundesliga schaffe, antwortete die Bundestrainerin jüngst der WAZ: "Ich würde diesen Job Inka Grings zutrauen, vielleicht erst einmal über eine Station in der Regionalliga."

Stationen bei den Junioren und in der Frauen-Bundesliga

Für diese Station nutzte Grings den Nachwuchsbereich als Sprungbrett. Bei Viktoria Köln trainierte die gebürtige Düsseldorferin bis zum vergangenen Sommer die U17-Junioren.

Zuvor hatte sie ihren Ex-Klub MSV Duisburg in der Frauen-Bundesliga betreut. Doch die dreimalige Fußballerin des Jahres strebt die ultimative Herausforderung im Männer-Bereich an.

"Das Tempo, der andere Umgang, mehr erreichen zu können - das ist das, wonach ich strebe", sagte Grings bereits 2017 im SID-Interview und betonte: "Natürlich will ich auch ein Stück weit Geschichte schreiben."

Das tut sie nun zunächst am Niederrhein. Nach dem 0:0 des SVS am Samstag beim SV Lippstadt 08 unter Leitung des Sportlichen Leiters Stephan Houben liegt ihr neuer Klub nur sechs Punkte vor Platz 15.

Der Abwärtstrend hatte Grings-Vorgänger Marcus John am Donnerstag den Job gekostet.

Am Samstag Debüt auf der Trainerbank

Wie schnelllebig das Geschäft mitunter ist, hat Wübbenhorst bereits erfahren. Das vielbeachtete Engagement der 30-Jährigen beim Oberligisten in Cloppenburg endet im Sommer.

Womöglich, weil sie sich für den Fußballlehrer-Lehrgang beworben hat und so eingeschränkter zur Verfügung stünde.

Erst vor Weihnachten war die frühere Bundesliga-Spielerin zur neuen Cheftrainerin des finanziell angeschlagenen Vereins berufen worden.

Als erste Frau übernahm sie ein Traineramt im leistungsbezogenen Männerfußball und zog dadurch immenses Medieninteresse auf sich. Das dürfte am Samstag (14.00 Uhr) nun ganz ähnlich sein.

Dann nämlich gibt Grings in Straelen ihr Debüt an der Seitenlinie, wenn der Tabellenachte SC Verl an der niederländischen Grenze zu Gast ist.