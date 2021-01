Rache ist bekanntlich süß - wenn auch "nur" in der Regionalliga.

Der BVB hat sich für die 2:4-Pleite in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach revanchiert - und wie!

Die zweite Mannschaft der Dortmunder schenkte Gladbachs Amateur-Team im Nachholspiel der Regionalliga West fünf Tore ein - und zwar in nur 15 Minuten! (Ergebnisse/Spielplan Regionalliga West)

BVB II zündet Tor-Feuerwerk

Nachdem die Fohlen dank Per Lockl (6. Minute) lange in Führung lagen, zündete der BVB in einer völlig irren Schlussviertelstunde ein Tor-Feuerwerk.

Dominik Wanner (75.), Ansgar Knauff (77.), Alaa Bakir (85.) und Tobias Raschl (89.) überrollten den Gegner mit ihren Treffern beinahe im Minutentakt - zu allem Übel unterlief Gladbach auch noch ein Eigentor (80.).

Am Ende hieß es 5:1 für den BVB II, der in der Tabelle Rang zwei belegt, einen Punkt hinter dem Erstplatzierten Rot-Weiß Essen. Gladbach II steht nach drei Spielen ohne Sieg auf Rang 7, hat allerdings noch ein Spiel weniger auf dem Konto. (Tabelle Regionalliga West)

