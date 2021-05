Der frühere Bundesliga-Trainer und jetzige SPORT1-Experte Peter Neururer ist am Dienstag zusammen mit Dr. Jochen Leonhardt in den Vorstand des Regionalligisten Wuppertaler SV berufen worden.

Neururer hatte sich im Vorfeld bei SPORT1 über den möglichen neuen Job geäußert. "Das wäre eine interessante Aufgabe als Sportvorstand bei einem ehemaligen Bundesligisten", sagte er.

Der 66-Jährige sei ein Fußballexperte, der dem Verein "auf unterschiedlichen Feldern helfen und diesen weiterentwickeln kann", heißt es auf der Website des Regionalligisten. "Der VWR (Verwaltungsrat, d.R.) sieht dies schwerpunktmäßig in den Bereichen, Erweiterung Sportvorstand, Marketing und Kommunikation."

Anzeige

Man sei "erfreut darüber, zwei solch herausragende Persönlichkeiten in den Vorstand des WSV berufen zu haben und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit." Der Wuppertaler SV wolle "jetzt noch einen Kandidaten aus der regionalen Wirtschaft für die Vorstandsarbeit gewinnen".

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Zuletzt Leiter bei der SG Wattenscheid

Neururer, der unter anderem den FC Schalke 04, Hertha BSC und den 1. FC Köln trainierte, war bis August 2019 als Sportlicher Leiter beim Viertligisten SG Wattenscheid 09 tätig. Als Trainer gearbeitet hat Neururer zuletzt von April 2013 bis Dezember 2014 beim VfL Bochum.

Mit dem Revierklub, dem in der aktuellen Saison der Bundesliga-Aufstieg gelingen dürfte, hatte er in seiner ersten Amtszeit von Dezember 2001 bis Juni 2005 die größten Erfolge gefeiert. Unter anderem führte Neururer die Bochumer in der Saison 2003/04 auf den fünften Platz in der Bundesliga und damit in den UEFA-Cup.

Aktuell arbeitet Neururer als Fußball-Experte für SPORT1 und ist in Sendungen wie dem Fantalk zur Champions League oder dem CHECK24 Doppelpass zu Gast. Diese Tätigkeit würde er - wie schon während seiner Zeit in Wattenscheid - wohl fortsetzen.