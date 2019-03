Die U21-Talente Deutschlands und Englands zum Durchklicken:

Es ist ein echter Härtetest für Deutschlands U21.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz tritt am Abend (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) in Bournemouth zu einem Testspiel gegen die U21 England an.

Der englische Nachwuchs gilt aktuell als einer der besten in Europa, während Deutschland in der Nachwuchsarbeit etwas hinterherhinkt.

Im direkten Duell kann sich der DFB-Nachwuchs nun beweisen, gerade weil die Engländer als Favorit in die Partie gehen.

Wer sind die jeweiligen Toptalente? SPORT1 stellt je fünf Nachwuchshoffnungen vor.