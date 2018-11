Am 3. Spieltag der Nations League stehen einige interessante Spiele auf dem Programm. (SERVICE: Spielplan Nations League)

Den Auftakt in den Nations-League-Spieltag der höchsten Gruppe A bestreiten allerdings die Portugiesen, die ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo auf Polen treffen.

Bayerns Sanches in Portugals Kader

Portugal schlug am ersten Wochenende immerhin Italien, während die Truppe um Bayern-Star Robert Lewandowski gegen die Südeuropäer zu einem 1:1 kam (Nations League: Polen - Portugal, Do., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bei Portugal steht Lewandowskis Teamkollege Renato Sanches im Aufgebot. Auch der junge Offensivspieler Bruma von RB Leipzig ist dabei. Ein Sieg gegen die Polen wäre ein Big Point für die Portugiesen auf dem Weg zum Gruppensieg.

Nations League: Schweden in Russland unter Druck

In der B-Gruppe stehen die Schweden nach der 2:3-Heimpleite gegen die Türkei schon unter Druck. Die Russen konnten in der Türkei dagegen den Dreier mitnehmen. Mit einem Heimsieg hätten sie gute Chancen auf Rang eins in ihrer Dreiergruppe (Nations League: Russland - Schweden, Do., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Polen - Portugal: Hier können Sie das Spiel LIVE verfolgen:

LIVESTREAM: DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

Die Nations League heute im Überblick:

Nations League Gruppe A3

20:45 Uhr: Polen - Portugal

Nations League Gruppe B2

20:45 Uhr: Russland - Schweden

Nations League Gruppe C

20:45 Uhr: Israel - Schottland

20:45 Uhr: Litauen - Rumänien

20:45 Uhr: Montenegro - Serbien

Nations League Gruppe D

20:45 Uhr: Färöer - Aserbaidschan

20:45 Uhr: Kosovo - Malta