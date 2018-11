Die Vorrunde in der Nations League neigt sich dem Ende entgegen und es stehen bereits die ersten Auf- und Absteiger fest. (Service: Tabellen der Nations League)

Am Donnerstag löste Bosnien-Herzegowina das Ticket für die Liga A. Gegen Österreich reichte den Bosniern dabei ein torloses Remis.

SPORT1 gibt einen Überblick, welche Team bereits sicher auf- oder abgestiegen sind. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Nations League)

Aufsteiger:

Bosnien-Herzegowina (Von Liga B in Liga A)

Ukraine (Von Liga B in Liga A)

Finnland (Von Liga C in Liga B)

Georgien (Von Liga D in Liga C)

Absteiger:

Island (Von Liga A in Liga B)

Polen (Von Liga A in Liga B)

Nordirland (Von Liga B in Liga C)

Estland (Von Liga C in Liga D)