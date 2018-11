Italien steht in der UEFA Nations League in seinem letzten Gruppenspiel gehörig unter Druck. Nur mit einem Sieg im Heimspiel gegen Portugal (Nations League: Italien vs. Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) kann sich die "Squadra Azzura" die Chance auf den Gruppensieg - und damit den Einzug in das Final Four aufrecht erhalten.

Europameister Portugal kann die Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion dagegen etwas gelassener angehen. Selbst bei einem Unentschieden ist den Iberern Platz eins in der Gruppe A3 nicht mehr zu nehmen. Und auch im Falle einer Niederlage ist der Gruppensieg noch drin.

Während Italien am letzten Spieltag zum Zuschauen verdammt ist, trifft Portugal am Dienstag auf die bereits als Absteiger feststehenden Polen. Ob dort dann gewonnen werden muss, oder ob ein Punkt zum Erreichen des Final Four reicht, hängt allerdings vom Ausgang des Spiels gegen Italien ab (DATENCENTER: Die Tabelle).

Superstar Cristiano Ronaldo steht erneut nicht im portugiesischen Kader. Der Ausnahmestürmer verlängerte jüngst seine ihm selbst auferlegte Länderspielpause (DATENCENTER: Nations League Spielplan).

Das Portugal auch ohne ihn gewinnen kann, hat das Team von Trainer Fernando Santos auch im Hinspiel gegen Italien bewiesen. Dieses wurde nach einem Tor von Andre Silva mit 1:0 gewonnen.

So können sie Italien - Portugal LIVE verfolgen:

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1