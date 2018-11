Vizeweltmeister Kroatien muss im wichtigen Spiel der Nations League am Sonntag in England (Nations League: England - Kroatien, Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) auf Mittelfeldstar Ivan Rakitic verzichten.

Der 30-Jährige vom FC Barcelona leidet an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und ist bereits zu seinem Klub zurückgereist. Das teilte Barcelona am Samstag mit. Der Ex-Schalker Rakitic habe die Verletzung beim Sieg gegen Spanien (3:2) am vergangenen Donnerstag erlitten.

Für Kroatien und England geht es im Wembley-Stadion um den Einzug in die Endrunde der Nations League und gleichzeitig gegen den Abstieg in die B-Liga. (Tabelle der Nations League)

Ein Sieg bedeutet für die Teams jeweils den Einzug ins Finalturnier, bei einem Unentschieden ist Spanien Gruppensieger. Der Verlierer des Spiels steht als Absteiger aus der Top-Division fest.

