Besiegelt Oranje den Abstieg der deutschen Nationalmannschaft?

Für die Niederlande wird es am Freitagabend ernst. In der Nations League muss die Mannschaft von Cheftrainer Ronald Koeman gegen Weltmeister Frankreich antreten (Nations League: Niederlande vs. Frankreich ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bei der Partie könnte eine für die DFB-Elf wichtige Vorentscheidung fallen. Gewinnen die Niederländer ihre Partie, muss die Truppe von Bundestrainer Joachim Löw den bitteren Gang in die B-Liga antreten. (SERVICE: Nations League Tabelle)

Für Oranje hätte ein Sieg gegen Frankreich gleich zwei Vorteile. Nicht nur, dass man den Abstieg des Weltmeisters von 2014 besiegeln könnte, die Niederländer würden auch einem möglichen Abstiegs-Endspiel gegen Deutschland aus dem Weg gehen.

Frankreich kann Gruppensieger werden

Am Montag-Abend treffen Deutschland und die Niederlande in der Arena auf Schalke aufeinander. Bei einem Sieg der Franzosen am Freitag und einem Sieg der Deutschen am Montag müssten die Niederländer den Abstieg in Kauf nehmen. Um das zu verhindern, ist die Elf von Trainer Koeman heiß auf einen Sieg gegen Frankreich. (SERVICE: Nations League Spielplan)

Doch auch der Weltmeister hat sich für die Partie viel vorgenommen. Gelingt Frankreich ein Sieg, stünde die Elf rund um Superstar Kylian Mbappe als Gruppensieger fest und würde am Final-Turnier um den Sieg der Nations League antreten.

