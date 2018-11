Der Verbalangriff von Dejan Lovren auf Spaniens Nationalspieler hat Konsequenzen.

Fans von Sergio Ramos haben vorübergehend den Wikipedia-Eintrag des Kroaten abgeändert.

Am Samstag tauchte dort eine Passage auf, in der es hieß: "Known mostly for elbowing Sergio Ramos and losing numerous finals and claims to be the best defender in the world."

Lovren spottet über Ramos und Spanien

Zu deutsch: "Den meisten bekannt für seinen Ellenbogeneinsatz gegen Sergio Ramos und eine Vielzahl von verlorenen Endspielen. Bezeichnet sich selbst als den besten Verteidiger der Welt."

Der Wikipedia-Eintrag des kroatischen Verteidigers Dejan Lovren wurde kurzzeitig abgeändert © Wikipedia

Eine Anspielung auf das Champions-League-Finale in der vergangenen Saison, das Lovren mit dem FC Liverpool gegen Ramos und Real Madrid verlor.

In Gänze war die Aktion eine Reaktion auf Lovrens Verschmähungen gegen die spanischen Stars und ihren Kapitän Ramos.

Im Duell in der Nations League, das Kroatien 3:2 gewann, hatte Lovren den Profi von Real Madrid hart mit dem Ellenbogen attackiert. Danach hatte er in einem Instagram-Live-Video getönt: "Ich habe ihn gut mit dem Ellbogen verteidigt. Haha, 3:2! Auf geht's, sag mir deine Meinung jetzt, Kumpel! Sie sind ein Haufen Puss***!"